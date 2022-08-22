ABD'nin Ankara misyonu 580 milyon dolarlık yeni binasına taşınıyor





ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yapımı büyük tartışmalara neden olan yeni binasına bugün taşınmaya başlıyor. Taşınma hafta sonuna kadar devam edecek. ABD misyonu, gelecek hafta başından itibaren Söğütözü’ndeki yeni yerleşkesinde görev başı yapacak.





Başkentin Kavaklıdere bölgesindeki ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 2013’te yapılan intihar eylemi sonrasında ABD yönetimi, elçilik yerleşkesinin daha güvenli bir bölgeye taşınması amacıyla arazi talebinde bulundu.





Talebin karşılanması sonrasında ABD, Ankara’nın ana merkezlerinden Söğütözü’nde satın alınan araziye büyükelçilik inşaatı başlattı. 2014’te satın alınan arazide 2017’de başlatılan inşaat, 2019’da tamamlanması planlanırken, bu yıl başında ancak tamamlandı.





Binada kullanılan her türlü teknik donanım, güvenlik sistemleri, kurşun geçirmez camlar, ofislerde kullanılacak mobilyalar ABD’den getirildi. Büyükelçilik binası yaklaşık 580 milyon dolara mal oldu.





T24’ün aldığı bilgiye göre, eski binadan yeni yerleşkeye taşınma işlemi bugün başladı. Hafta sonuna kadar devam edecek taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte gelecek hafta başından itibaren Söğütözü Yerleşkesi’nde hizmet vermeye başlayacak.





Yeni yerleşkede tüm birimler bir araya toplandı. Eski binada devam eden vize işlemleri de yine yeni yerleşkede devam edecek.





Tartışmalı arazi satışı

Hatırlanacağı üzere, ABD’nin yeni büyükelçilik yerleşkesinin inşa edildiği 37 bin metrekarelik arazinin satışı, satışın yapıldığı dönemde tartışmalara neden olmuştu.





ABD’ye satılan arazinin de içinde yer aldığı parsel, 12 Eylül 1980’den sonra ülkeyi yöneten Danışma Meclisi’nde Mayıs 1983’te benimsenen “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden 186 bin 441 metrekarelik kısmın satılması hakkında kanun” ile ayrılmıştı.





Aynı arazi daha sonra Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Gazi Üniversitesi; 2014’te kendi payını TOKİ’ye devretti. TOKİ de söz konusu araziyi 88 milyon dolar karşılığında sattı.





Arazinin satışıyla ilgili, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanlarında Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermedi. Ayrıca oda, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlemedi.





Yaşanan süreçle ilgili o dönem açıklama yapan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ABD Büyükelçiliği mimari projesinin onayını yapmamız, mimarına müelliflik belgesi vermemiz mümkün değildir. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde yapılan ABD büyükelçiliği binası hukuksuzdur. Projesini de inşaatını da onaylamıyoruz. Hülle yoluyla inşa edilen ABD büyükelçiliği binası bizim için yok hükmündedir” demişti.





Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi, 2019’da Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan başvuru sonrası açılan davada, AOÇ arazisi için, “yürütmeyi durdurma” kararı vermişti. Kararın gerekçesinde, “AOÇ arazilerinde ticaret ve konuta izin verilemez. Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz'' denilmişti. Mahkemenin verdiği karar, aynı zamanda ABD’nin yeni büyükelçilik yerleşkesi için TOKİ’nin sattığı araziyi de kapsıyordu.





Ancak bu karara rağmen büyükelçilik inşaatı devam etti.