ABD'nin ateşkes teklifine Putin'den şartlı onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD tarafından gündeme getirilen ve Ukrayna'nın kabul ettiği 30 günlük ateşkes teklifine temkinli yaklaştı.





Washington'un silahlı çatışmaları durdurma önerisine prensipte olumlu baktığını dile getiren Rus lider, diğer yandan böyle bir ateşkesin "kalıcı bir barışın yolunu açması ve bu krize sebep olan derin nedenleri çözmesi gerektiğini" belirtti.





DW Türkçe'nin haberine göre muhtemel bir ateşkesin "ciddi soruları" da beraberinde getirdiğini ifade eden Putin, bunlardan birinin, böyle bir ateşkesin ne için kullanılacağı sorusu olduğunu, ayrıca "Ukrayna'da zorla seferberliğin devamı için mi? Oraya silahlar gönderilmesi için mi?" sorularının da sorulabileceğini dile getirdi.





Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ateşkes için atılacak adımların Kursk bölgesindeki gelişmelere bağlı olduğunu belirterek "Oradaki (Kursk'ta) durumun nasıl gelişeceğine bakarak çatışmaları sona erdirmek ve herkes için kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak adına sonraki adımlarla ilgili mutabık kalacağız" dedi.





Ukrayna birlikleri yedi ay kadar önce Rus toprağı Kursk'ta bazı bölgeleri ele geçirmişti. Moskova son dönemde Kursk'ta Ukrayna birliklerine karşı önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve düşman birliklerinin zor durumda olduğunu öne sürüyor.





Putin de açıklamasında, Ukrayna'nın ateşkes önerisini kabul etmesinin nedenlerinden birinin, "savaş alanında, özellikle de Kursk bölgesindeki birliklerinin zor durumda kalması" olduğunu savundu. Rus lider ayrıca, olası bir ateşkeste, Kursk'taki "tüm Ukraynalı askerlerin çatışmaya girmeden buradan çıkıp çıkmayacaklarının" da netleştirilmesini talep etti.





"Belki Trump'la görüşmem gerekiyor"

Ateşkes önerisi ile ilgili olarak "Amerikalı muhataplarımızla konuşmamız gerek" diyen Putin, "Bu konuyu görüşmek için belki de Trump'la bir telefon görüşmesi gerekiyor" dedi. Rus askerlerinin şu an tüm cephelerde ilerleme kaydettiğini de ifade eden Rusya Devlet Başkanı, "Rus birlikler, temas hattının nerede ise bütün bölgelerinde ilerliyor" ifadelerini kullandı.





Washington'un ateşkes önerisine ilişkin Moskova'dan ilk tepki, Putin'in danışmanı Yuri Uşakov'dan gelmişti. Rus devlet televizyonuna konuşan Uşakov, şu an için yürürlüğe girecek bir ateşkesin, "Ukraynalı askerlere nefes aldırmaktan" başka bir anlama gelmeyeceğini dile getirmiş ve kendilerinin amacının, Rusya'nın "haklı çıkarlarının" dikkate alındığı, "uzun vadeli barışçıl bir çözüm" olduğunu ifade etmişti.





Yuri Uşakov ayrıca, ABD ile Ukrayna'nın ortak fikri olarak nitelendirdiği ateşkes önerisinin, uzun vadeli bir çözüme uygun olmayan "aceleci" bir adım olduğunu savunmuştu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff, olası bir ateşkese Rusya'yı ikna edebilmek için Perşembe günü Moskova'ya gitti. Washington'un 30 günlük ateşkes önerisi, iki gün önce Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna tarafından kabul edilmişti.