Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin bir donanma gemisi daha Karadeniz'de /16 Eylül 2020 18:17

ABD'nin bir donanma gemisi daha Karadeniz'de

ABD füze destroyerinin dün akşam Karadeniz'e açılmasının ardından sabah saatlerinde İngiliz Kraliyet Donanma gemisi Karadeniz'e açılmıştı. ABD Donanmasının hızlı ikmal gemisi de Karadeniz'e gitmek için Türk boğazlarından geçti.

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Fransa, geçtiğimiz haftalarda istihbarat gemisini Karadeniz'e göndermişti. Dün akşam saatlerinde ABD Donanmasının füze destroyeri Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e açıldı. Bugün sabah ise İngiliz Kraliyet Donanmasına ait araştırma gemisi de Karadeniz'e açıldı. 

Bugün de ABD Donanmasına ait T-EPF 8 borda numaralı 'USNS Yuma 'adlı hızlı ikmal gemisi saat 15.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İkmal gemisinin boğaz geçişlerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar eşlik etti. Yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğaz'ındaki geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı. Bu askeri gemi ile birlikte ABD, İngiltere ve Fransa'nın çok sayıda askeri gemisi Karadeniz'e geçmiş oldu.
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