ABD'nin bir eyaletinde daha yasaklandı...

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen akciğer hastalığı vakaları nedeniyle elektronik sigara ürünlerinin satışı geçici olarak durdurdu.





Eyalet Valisi Charlie Baker, elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı sanılan ve henüz tanımlanamayan akciğer hastalığı vakalarındaki artış nedeniyle halk sağlığını korumak adına söz konusu mamullerin satışına eyalet genelinde 4 ay yasak getirildiğini duyurdu.





Vali Baker, eyalette bugüne kadar söz konusu hastalık şüphesiyle 61 kişinin sağlık merkezlerine sevk edildiğini bildirdi.





Kısıtlamanın yürürlüğe girmesiyle Massachusetts eyaleti, ABD'de New York ve Michigan'ın ardından elektronik sigara satışına tedbir getiren üçüncü eyalet olacak.





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada 38 eyalet ve bir idari bölgede elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli hastalığa" yakalananların sayısının 530'u bulduğunu duyurmuştu.





Michigan Valisi Gretchen Whitmer, 4 Eylül'de söz konusu hastalığa karşı tedbir olarak elektronik sigara ürünlerinin satışını 6 ay boyunca yasaklandığını açıklamıştı.





New York eyalet yönetimi de 16 Eylül'de bazı elektronik sigara ürünlerinin satışını süresiz yasaklama kararı almıştı.



