ABD'nin BM'deki kararı müttefiklerini endişelendirdi

Trump'ın savaşı sona erdirmek için Rusya ile doğrudan görüşmelere başlama kararı, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerini ilk müzakerelere dahil etmemesiyle dikkat çekti. New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD, Moskova'nın saldırganlığını kınayan ve Rus birliklerinin derhal Ukrayna'dan çekilmesini talep eden AB destekli karar tasarısına karşı oy kullandı. Daha sonra Rusya'nın "işgalci" olduğunu belirten yeni bir karar tasarısına ise çekimser kaldı.



Zelenskiy'nin Konuşması ve Oylama Sonuçları



Oylama, Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Washington'da kabul ettiği gün ve Rusya'nın tam ölçekli işgalinin üçüncü yıl dönümünde gerçekleşti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın durumunu vurguladı. BM Genel Kurulu'ndaki karar tasarısı, 93 lehte, 13 aleyhte ve 65 çekimser oyla kabul edildi. Ancak, daha önceki oylamalarda kaydedilen 140 lehte oyla karşılaştırıldığında, Ukrayna'ya verilen desteğin azaldığı görüldü.



AB'nin Tepkisi ve Transatlantik İlişkiler



Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, BM'de yaşananların transatlantik ilişkiler açısından ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Kombos, AB'nin Ukrayna'daki durumla ilgili prensip açısından önemli bir unsuru korumayı başardığını belirtti. AB'ye üye devletler arasında ciddi bir seferberlik olduğunu ve sonucun AB tarafından olumlu değerlendirildiğini ifade etti.



Trump'ın Politikaları ve Rusya ile İlişkiler



Trump, halefi Joe Biden'ın politikalarından büyük bir kopuş yaşayarak, Rusya ile yeniden iletişim kurdu. Üst düzey temsilcilerini Suudi Arabistan'a, Rus yetkililerle görüşmeye gönderdi ve doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. Trump ve yönetimindeki diğer isimler, Rusya'yı savaşı başlatan taraf olarak suçlamayı reddediyor. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rus yetkililerle başlattığı görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi halinde savaşın haftalar içinde sona erebileceğini söyledi.