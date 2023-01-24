Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırılar: 7 ölü /24 Ocak 2023 12:11

ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırılar: 7 ölü

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen iki silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan polise teslim oldu ve gözaltına alındı. Aracında ise yarı otomatik tabanca bulundu.

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Polis, saldırganın 67 yaşındaki Zhao Chunli olduğunu açıkladı.

Zhao Chunli'nin, San Fransisco'nun 50 kilometre güneyindeki kıyı kenti Half Moon Bay'de öldürdüğü kişiler, Çin kökenli çiftçiler.

Yerel saatle 14.22'de düzenlenen ilk saldırıda dört, kısa süre sonra düzenlenen ikinci saldırıda üç kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Zhao Chunli yerel saatle 16.40'da aracıyla bir karakola giderek teslim oldu.

Henüz nedeni bilinmeyen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

California eyaletinde Cumartesi günü Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde bir dans kulübünde düzenlenen saldırı sonrası yas ilan edilmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı, yaralılardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle 11'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden dördünün kimliği kamuoyuna açıklandı. Bu kişilerin en genci 57, en yaşlısı 68 yaşında. Yaşamını yitiren diğer yedi kişinin ise 50, 60 ya da 70'li yaşlarda olduğu duyuruldu.

Saldırıda 9 kişi de yaralanmıştı.

72 yaşındaki şüpheli Huu Can Tran, saldırıdan 12 saat sonra, Monterey Park'tan yaklaşık 48 kilometre uzaktaki Torrance kentinde beyaz bir minibüste ölü bulunmuştu.

Polis, Huu Can Tran'ın, güvenlik güçlerinin önce kuşatıp sonra girdiği minibüste kendisini yarı otomatik bir tabancayla vurduğunu açıklamıştı.

Monterey Park'taki saldırının nedeni de henüz bilinmiyor.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, saldırıyla ilgili başka şüpheli olmadığını açıklandı.

Huu Can Tran'ın, saldırı sonrası kaçtıktan sonra Alhambra kentinde bir başka dans kulübünü de hedef almaya çalıştığı ancak bir kişi tarafından durdurulması ve silahını yere düşürmesi sonrası kaçtığı ortaya çıktı.

Monterey Park'ta Cumartesi günü yerel saatle 22.20’de düzenlenen saldırı öncesi binlerce kişi Çin takvimine göre yeni yılı kutlamak için kentte düzenlenen festivale katılmıştı.

Saldırı sonrası ise tüm kutlamalar iptal edildi.

Los Angeles'ın 11 kilometre doğusundaki Monterey Park'ın nüfusu yaklaşık 60 bin.

Kentte nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini Asya kökenli Amerikalılar oluşturuyor.

Saldırı, California’nın modern tarihindeki en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Eyalette daha önce 1984 yılında San Diego yakınlarındaki San Ysidro’da bulunan bir McDonald’s restoranında düzenlenen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti.

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