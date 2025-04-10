ABD'nin Çin'e uygulayacağı gümrük tarifesi oranı yüzde 145'e çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, pek çok ticaret partneri ile birlikte özellikle Çin'e gümrük tarifesi açıklamaları tüm dünyada şok etkisi yaratarak vatandaşları ve ekonomist çevrelerini tedirginliğe sürüklemişti.



ABD'li New York Times muhabiri Ana Swanson'un haberine göre, Trump'ın Çin'e uygulayacağını belirttiği yüzde 125'lik gümrük vergileri, Trump'ın daha önce ABD'ye fentanil ve fentanil öncülleri tedarikindeki rolü nedeniyle Çin'e uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergisine ek olarak getirilerek yüzde 145'e yükseldi.



Ekonomist Walter Bloomberg de X hesabından yaptığı paylaşımda, bir Beyaz Saray yetkilisinin CNBC'e ye yaptığı açıklamalarda Çin'e karşı uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 145'e çıktığını duyurdu.