Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin en büyük eğitim skandalında ilk ceza Ünlü oyuncuya çıktı /16 Eylül 2019 10:17

ABD'nin en büyük eğitim skandalında ilk ceza Ünlü oyuncuya çıktı

ABD’li oyuncu Felicity Huffman, kızının üniversite sınavındaki puanını yükseltmek için rüşvet verdiği gerekçesiyle 14 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı hak ettiğini söyleyen Huffman, “Aptallıktı, çok hatalı davrandım” dedi.

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Türkiye’de 'Umutsuz Ev Kadınları' (Desperate Housewives) dizisiyle tanınan Felicity Huffman, ABD’nin en büyük eğitim skandalı olarak anılan olayda hâkim karşısına çıktı.
Suçunu kabul eden Huffman, skandal nedeniyle ilk ceza alan kişi oldu.

Huffman; 14 gün hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar para cezası ödeyecek.

KIZINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkemede üzgün olduğu gözlenen oyuncu, “Korktum, aptallık ettim, hatalı davrandım” derken, üniversiteye tek başına gireceğine yeterince güvenmediğini düşündüğü için kızından da özür diledi.

'ABD'nin en büyük eğitim sahtekârlığı' olarak anılan olayda, aralarında ünlü yıldızların da olduğu 51 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanıyordu. 
Boston eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, 2011-2019 döneminde söz konusu aileler çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptı.

Felicity Huffman, kızının üniversiteye giriş sınav sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında 15 bin dolar ödediğini doğrulamıştı.

Suçlama yöneltilen 51 kişiden 10 velinin daha suçunu itiraf etmişti.
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