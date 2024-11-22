Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin en çok tanınan isimlerinden biriydi: Trump kazanınca ülkeyi terk etti /22 Kasım 2024 14:44

ABD'nin en çok tanınan isimlerinden biriydi: Trump kazanınca ülkeyi terk etti

ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması durumunda birçok ünlü ülkeyi terk edeceğini söylerken, bunu gerçekleştiren ilk kişi Ellen DeGeneres oldu. Ünlü sunucu, İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesine yerleşti.

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ABD'li talk show yıldızı ve oyuncu Ellen DeGeneres, 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından ABD'yi terk etti. Daha önce de açıkladığı üzere Montecito'daki evini satışa çıkaran 66 yaşındaki sunucu, Trump'ın galibiyetinden duyduğu üzüntü sebebiyle İngiltere'nin güneybatısındaki Cotswolds bölgesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

DeGeneres, İngiltere'deki evini seçimden önce satın almış ancak Trump'ın kazanması durumunda ABD'yi terk edeceğini açıklamış ve sözünü tutmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Trump'ın yeni basın sekreteri Karoline Leavitt, Ellen DeGeneres'in ülkesini terk edişiyle ilgili fikrinin sorulması üzerine sadece alaycı bir gülüşle yanıt verdi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Ellen DeGeneres, 2022'de hakkında çıkan "zehirli bir iş yeri ortamını teşvik etmekle" suçlandığı haberin ardından uzun yıllar yaptığı 'Ellen DeGeneres Show'u sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Çalışanların, iş yerinde "ırkçılık yapıldığı ve sindirme olduğu" iddialarının yer aldığı bir haberin Buzzfeed sitesi üzerinden yayılarak yankı uyandırması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
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