ABD'nin en uzun hükümet krizinde sona doğru: Demokratlar Cumhuriyetçilere destek verecek

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, ülke tarihinin en uzun süredir devam eden federal kapanmasına son vermek için önemli bir adım attı.





DW Türkçe'nin haberine göre Senato, bazı Demokratların desteğiyle geçici bütçenin görüşülmesine 40'a karşı 60 oyla "evet" dedi.





Oylama, 41'inci gününe giren kapanmanın sona ermesi için bir dönüm noktası olsa da krize derhal bir çözüm getirmiyor. Paket bir kez Senato'dan geçtiğinde Temsilciler Meclisi'nden de onay alması gerekecek. Sonrasında ise imza için Başkan Donald Trump'ın önüne gidecek. Tüm bu süreçlerin bir haftayı bulabileceği değerlendiriliyor.





Cumhuriyetçiler 100 üyeli Senato'da 53 sandalyeye sahipken bütçe görüşmeleri için 60 oya ihtiyaçları var. Senato'daki oylamada yedi Demokrat ve bir bağımsız senatör paketin ilerletilmesi yönünde oy kullanırken Cumhuriyetçiler bir fire verdi.





Paket lehine oy kullanan Demokratların açıklamasına göre, anlaşma, yoksulların sağlık sigortası katkı payı ödemelerini azaltan sübvansiyonların devamını öngörüyor. Bu, Demokratların uzun süredir talebiydi.





Anlaşma ayrıca 30 Ocak'a kadar kamu çalışanlarının işten çıkarılmasını yasaklıyor ve kapanma sırasında ödenmeyen maaşların geriye dönük tazmin edilmesini güvence altına alıyor.





Bu adım, Trump'ın federal iş gücünü küçültme kampanyasını geçici olarak durdurmuş olacak. Trump, ikinci döneminin başında yaklaşık 2,2 milyon olan memur sayısını 300 bin azaltmak istiyor.





Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle park hizmetlerinden gıda yardımına birçok alanda yaşamı olumsuz etkileyen federal kapanma ABD havalimanlarında da çalışmaları aksatıyordu. Bu ayın son haftasındaki Şükran Günü tatili öncesinde hava trafik kontrolü personelinde yaşanan eksiklikler milyonlarca Amerikalının tatil planlarını olumsuz etkiliyor.