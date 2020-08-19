Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin en zengin 12 kişisi pandemi döneminde servetlerini yüzde 40 artırdı /19 Ağustos 2020 14:49

ABD'nin en zengin 12 kişisi pandemi döneminde servetlerini yüzde 40 artırdı

ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti, koronavirüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor.

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ABD'nin en zengin 12 kişisi, salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Politika Çalışmaları Merkezi (IPS) adlı düşünce kuruluşunun Forbes ve Bloomberg'in verilerini temel alarak hazırladığı rapora göre, ABD'de koronavirüs salgınında hane halkı geliri yüzde 5,6 oranında düştü.
 
BBC Türkçe'nin haberine göre bunun 1950'lerden beri kaydedilen en büyük düşüş olduğu kaydediliyor.

Rapora göre Amerikalıların yarısından fazlası bu yıl gelir kaybına uğradı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un serveti Mart'tan bu yana 76,5 milyar dolar arttı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 18 Mart ile 13 Ağustos tarihleri arasında servetini yüzde 197 artırdı.

Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardan 73,1 milyar dolara çıktı.


 
Sekizi teknoloji şirketi sahibi olan zenginler listesi ise şöyle:

Jeff Bezos (Amazon) 189,4 milyar dolar
Bill Gates (Microsoft) 114 milyar dolar
Mark Zuckerberg (Facebook) 95,5 milyar dolar
Warren Buffet (Berkshire Hathaway) 80 milyar dolar
Elon Musk (Tesla ve SpaceX) 73,1 milyar dolar
Steve Ballmer (Eski Microsoft CEO'su) 71 milyar dolar
Larry Ellison (Oracle) 70,9 milyar dolar
Larry Page (Google) 67,4 milyar dolar
Sergey Brin (Google) 65,6 milyar dolar
Alice Walton (Walmart) 62,5 milyar dolar
Rob Walton (Walmart) 62 milyar dolar
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