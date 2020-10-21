ABD'li zengin işadamına Türkiye'deki şirketi yüzünden ceza

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Yabancı Mal Varlıklarının Denetimi Dairesi (OFAC), Iscar Türkiye’nin İran’a 383 bin 443 dolar değerindeki kesici alet ve ilgili ürünlerin 144 kez nakliyesini yaptığını belirtti







Şirketin 2012 yılı aralık ayı ile 2016 yılı ocak ayı arasında iki Türk tedarikçiye, İran’da aralarında hükûmetin de olduğu dağıtıcılara gönderileceğini bilerek ürünleri teslim ettiği belirtildi.





OFAC’tan yapılan açıklamada, satışların Iscar Türkiye’deki üst yöneticilerin ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) İran müeyyidelerinin kalkmasının kaçınılmaz olduğu ve bunu paraya çevirmek için şirketin şimdiden konumunu belirlemesi gerektiği sonucuna varmalarının ardından yapıldığı kaydedildi.





İŞLEMLER BERKSHIRE'DAN DA GİZLENDİ





Açıklamada, İran’la iş ilişkilerinin şirketin uyum politikalarını ihlal edeceği şeklindeki uyarılara rağmen Iscar Türkiye’nin bu satışları Berkshire şirketinden de gizlediği belirtildi.





Merkezi Nebraska eyaletinde olan Berkshire şirketi 2016 yılı mayıs ayında bir ihbar üzerine bu ihlalleri gönüllü olarak rapor etti ve olaya karışan çalışanları işten çıkartarak yabancı alt şirketler için uyum prosedürlerini elden geçirdi.





Holdingden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.





Iscar Türkiye, Iscar Kesici Takım Ticareti ve İmalatı Limited şirketi adıyla da biliniyor. Şirket, kesici aletler üreten, merkezi İsrail’de bulunan IMC International Metalworking Cos’un bir birimi.





Berkshire, 4 milyar dolar vererek IMC’nin yüzde 80’ini 2006 yılında, kalanını ise 2,05 milyar dolara 2013 yılında satın almıştı.





IMC, Buffet’ın ABD’ye ait olmayan bir şirket için yaptığı en büyük yatırım niteliğinde.