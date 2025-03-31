ABD'nin F35 şartı: 'S-400’ü ya imha edin ya da teslim edin'

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye’nin F-35 programına geri dönme çabalarına sert bir editoryal yazıyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’la telefon görüşmesi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Washington temaslarını hatırlatan gazete, “Türkler fırsat kokusu aldı ama fiyat değişmedi” dedi. Yazıya göre, ABD’nin 2019’da Türkiye’ye F-35 teslimatını iptal etmesinin tek nedeni, Ankara’nın Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi.



RAFA KALDIRMAK YETMEZ

WSJ editörleri, “Bu sorun hiç de karmaşık değil” diyerek Ankara’nın önüne net seçenek koydu. “Eğer Türkiye en iyi sınıf F-35’leri istiyorsa S-400 bataryalarını ya teslim eder ya da imha eder. Yarı yolda kalacak hiçbir önlem ABD için kabul edilebilir değil. Bir bileşenini devre dışı bırakmak ya da rafa kaldırmak yetmez” ifadelerinin yer aldığı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın füzeleri gelecekte tekrar kullanmak üzere elinde tutmak istediğini ifade edildi.



‘ŞANTAJ DAVETİYESİ’

Makaleye göre; Türkiye S-400’leri elden çıkarmadan F-35 almak isterse bu, “Şantaj davetiyesi” anlamına gelir. Batı ittifakı açısından da bu, gereksiz bir güvenlik riski olacaktır. Öte yandan WSJ, Trump’ın artık geleceğin savaş uçağı olan F-47’yi hayal ettiğini kaydetti. Gazete, Trump’ın “Müttefiklerimize bu uçakların yüzde 10 hafif tonajda olan zayıf versiyonlarını vereceğiz. Zira bir gün bizim müttefikimiz olmayabilirler” sözünü hatırlattı.



ŞU AN ‘UYGUNSUZ’ DÖNEM

Yazı, Türkiye’nin coğrafi önemine ve bölgesel etkisine dikkat çekse de sert eleştiriden geri kalmadı: “Ankara’nın Hamas’a açık desteği, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine engeli, Rusya’yla yaptırımların delinmesi gibi konular Washington’ın sabrını zorluyor. Erdoğan’ın içeride Ekrem İmamoğlu’nu ve protestoları bastırdığı bir dönemde ABD’nin taviz vermesi ‘uygunsuz’ bulunuyor” denildi. WSJ’ye göre çözüm basit: “S-400’lerden vazgeçin, müzakereler başlasın.”



MİLYAR VERİLDİ ŞİMDİ DEPODA

Türkiye 2011’de başlayan Suriye iç savaşında Şam yönetimine karşı muhalifleri destekledi. 2012 sonunda, Suriye’deki savaş ilk kez Türkiye’de sivil ölüme yol açtı. Ankara NATO’dan hava savunma takviyesi talep etti. Ocak 2013’te 5 farklı ülke geçici olarak Türkiye’ye Patriot ve SAMP-T füzesi gönderdi ve talebi karşıladı.



KALICI SİSTEM

Ancak, YPG’ye yönelik sınır ötesi harekatlar sonrası, İspanya dışında tüm ülkeler bu sistemleri geri çekti. Türkiye de Aralık 2017’de Rusya ile biri opsiyonlu 2 adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda sözleşme imzalandı. Türkiye’ye 2.5 milyar dolara (950 milyar lira) mal olan S-400 parçaları, 12 Temmuz 2019’da Türkiye’ye ulaştı. S400’ler alındığı günden bu yana depoda duruyor.