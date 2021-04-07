Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Filistin yardımlarını yeniden başlıyor /07 Nisan 2021 23:21

ABD'nin Filistin yardımlarını yeniden başlıyor

Trump döneminde Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasına karar verilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ABD'nin Filistin-İsrail sorununa yaklaşımında değişim yaşandığı görülüyor.Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin'e yönelik yardımının "235 milyon doların üzerinde olacağını" aktardı.

Söz konusu yardımın insani, ekonomik ve güvenliğe yönelik ihtiyaçlar için yapılacağı belirtildi.Filistin yönetimi ve BM, ABD'ye bu yardımların kesilmesinin Batı Şeria ve Gazze'de günlük yaşam üzerinde çok kötü etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Trump döneminde dışişleri bakanı olan Mike Pompeo, Batı Şeria'daki bir yasa dışı yerleşim bölgesini ziyaret ederek "bu inşaatların yasa dışı olduğuna dair uluslararası fikir birliğine katılmıyorum" demişti. Trump, İsrail'in tek taraflı ilan ettiği şekilde Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak tanımıştı. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sırasında geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmiş ve Filistinlilerden hayatını kaybedenler olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararını geri çekmeyeceklerini ancak bağımsız bir Filistin devleti için daha fazla çaba göstereceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta, İsrail'in "uluslararası hukuka aykırı şekilde kontrol ettiği Batı Şeria'yı işgal altındaki bölge olarak kabul ettiklerini" açıklamıştı.
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