ABD'nin Girit'teki üsse savaş gemisi gönderme kararı ne anlam taşıyor ?

Üst düzey bir Amerikalı diplomatı kaynak gösteren haberde, "Hershel 'Woody' Williams" adlı geminin, Türkiye'den 600 mil uzakta, Girit adasının kuzeybatı sahilindeki Suda Körfezi'nde konuşlandırılacağı belirtildi.







Lara Jakes imzalı haberde, bu adımın, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile sorun yaşayan Yunanistan'a sembolik destek ve bölgede doğal gaz arama çalışmaları yapan Türkiye'nin bu faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığın göstergesi olarak yorumlanabileceğini ifade ediyor.





Ancak deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılan geminin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin tırmanması halinde müdahale edecek türden olmadığı vurgulanıyor.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinde Türkiye ile anlaşmazlık ve sorunun nasıl çözüleceği konusunun temel gündem olduğu ve ikilinin Suda Körfezi'ne ziyaret düzenlediği belirtiliyor.