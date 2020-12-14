ABD'nin gizli verilerini Ruslar mı çaldı?

Reuters, ABD Hazine Bakanlığı'nda kayıtlı çok sayıda gizli verinin, "yabancı bir ülke" tarafından desteklenen bir grup bilgisayar korsanı tarafından çalındığını duyurdu.







Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot tarafından yapılan yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığı belirtildi.





Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır” ifadelerini kullandı.





ABD basını söz konusu sızıntının ciddi derecede olduğuna ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin cumartesi günü konuya ilişkin acil olarak toplandığına dikkat çekti.





Washington Post gazetesi de söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü.