Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin hipersonik füze denemesi başarısız oldu /01 Temmuz 2022 11:43

ABD'nin hipersonik füze denemesi başarısız oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortak Hipersonik Süzülen Gövde füzesi denemesi başarısız oldu.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Hawai'deki füze deneme üstünde yapılan testte iki aşamalı füze fırlatma sisteminde ilk taşıyıcının Mach 5 hıza çıktıktan sonra üzerinde savaş başlığı taşıyan füzeyi serbest bırakarak hedefe yöneltmesi planlanıyordu.

Tüm sistemin entegre bir şekilde test edildiği ilk deneme tamamlanamadı fakat Pentagon tamamen başarısız olunmadığını duyurdu. Pentagon sözcüsü, test sırasında elde edilen bilgilerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulasa da testin hangi aşamada başarısız olduğu konusunda detay vermedi.

Sözcü hipersonik silahların envantere dahil edilmesinin bakanlığın önceliği olduğunu, saldırı ve savunma amaçlı hipersonik füzelerin 2020'li yılların başından itibaren kullanıma sokulması hedefinin sürdüğünü vurguladı.

Rusya ve Çin'in başarılı hipersonik denemeleri gerçekleştirmesi Amerikalı yetkilileri endişelendirmiş ve programın hızlandırılması konusunda savunma bakanlığı üzerindeki baskı artmıştı.

Çin'in geçen sene denediği hipersonik füze dünya yörüngesinde bir tur attıktan sonra hedefini vurmuştu. Rusya ise Ukrayna işgali sırasında kullandığı İskender ve Kinzal füzeleri ile bir savaşta hipersonik füze kullanan ilk ülke olmuştu.

Öte yandan ABD yürüttüğü farklı hipersonik füze programlarında başarılı testler gerçekleştirdi.
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