ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright öldü

İkinci Dünya Savaşı'nda doğum yeri olan Çekoslavakya'nın Naziler tarafından işgal edilmesinin ardından ABD'ye göç eden Albright, 90'lı yıllarda Amerika hükümetleri Ruanda ve Bosna Hersek'teki soykırımlara müdahil olmakta çekinirken yaptığı sert söylemlerle akıllarda kaldı.



Albright 1993 ve 1997 yılları arasında ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçiliğini yürüttükten sonra 1997 ve 2001 yılları arasında Başkan Bill Clinton'ın kabinesinde görev aldı.



Birleşmiş Milletler'de olduğu yıllarda Bosna'daki Sırplara ve Saraybosna kuşatmasına karşı sert tepki verilmesi için çalıştı.



Clinton'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray'ın dışişleri ekibi bu konuya fazla müdahil olmak istememişti. 1995 yılında Bosnalı Sırp güçler Srebrenica, Gorazde ve Zepa'yı işgal etmiş ve 8 binden fazla Müslümanı katletmişti.





Savaşın ancak üçüncü yılından sonra ABD, NATO müttefikleri ile birlikte hava saldırıları düzenleyerek savaşı sonlandırmıştı. Clinton yönetiminin ilk yıllarında Bosna'ya daha hızlı müdahale edilmesi konusunda başarısız olsa da sonrasında savaşın mimarlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasında önemli rol oynadı.



Ruanda ve Bosna'daki kötü tecrübelerinden ders çıkaran ABD, 1999 yılında Albright'ın bakanlığı sırasında Kosova'ya erken müdahale etti.