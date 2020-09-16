Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin imajı Dünya'da dip yaptı /16 Eylül 2020 08:20

ABD'nin imajı Dünya'da dip yaptı

Donald Trump başkan olarak göreve başladığından beri, Amerika Birleşik Devletleri imajı dünyanın birçok ülkesinde zarar gördü .

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri merkezli  düşünce ve araştırma merkezi  Pew araştırma merkezi 13 ülkede ABD'nin itibarı ile ilgili araştırma yaptığı . 

Çoğu ABD'nin yıllardır müttefiki olan bu ülkelerde , Amerika'nın itibarı geçen yıllara göre oldukça geriledi 

13 ülkede yapılan araştırmada çıkan sonuç merkezin yirmi yıldır yaptığı araştırmanın tarihindeki en düşük noktada . 


Örneğin, Birleşik Krallık'ta sadece% 41, ABD için olumlu görüş belirtiyor Bu oran Pew Araştırma Merkezi'nin bugüne kadar İngiltere'de gördüğü en düşük oran . 

Fransa'da ise oran daha da düşük . Fransızların sadece% 31'i ABD'yi olumlu görüyor, Bu oran da Mart 2003'te Irak Savaşı nedeniyle ABD-Fransa geriliminin olduğu zamanla aynı seviyede 

Almanlar arasında ABD'ye bakanlar diğer ülkelere göre her zaman düşük olsa da yine olumlu bakanların oranı sadece % 26'sı olumlu.

Araştırmacılara göre geçen yıla göre bu yıl ABD'nin imajının kötü olmasının sebebi,  ABD'nin koronavirüs pandemisine karşı aldığı tavır . 

Anket yapılan  13 ülkede, medyanın sadece% 15'i ABD'nin salgınla başa çıkmada iyi bir iş çıkardığını söylüyor. Bunun aksine, çoğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliği'nin iyi bir iş çıkardığını ve hemen hemen tüm ülkelerde insanların krizle başa çıkmak için kendi ülkelerine olumlu notlar verdiğini söylüyor 

Hatta bu ülkelerin bazılarında Çin'in salgını ABD'den daha  iyi idare ettiğini düşünenler çoğunlukta .

ABD Başkanı Donald Trump'a verilen puanlar, başkanlığı boyunca bu ülkelerde hep düşüktü , bu eğilim bu yıl da devam ediyor. 

Trump'ın en düşük not aldığı Ülke Belçika. Ülkenin , yalnızca % 9'u ABD başkanına dünya meselelerinde doğru şeyi yapma konusunda güvendiğini söyledi.  En yüksek puan ise Japonya'da; Yine de, Japonların sadece dörtte biri Trump'a güveniyor.

Batı Avrupa halkları özellikle Barak Obama'dan  daha az Trump'ı olumlu görüyorlar  

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