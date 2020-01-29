ABD'nin İncirlik Üssü'nde eylem var

Adana İncirlik Hava Üssü'nde faaliyet yürüten ABD şirketi Vectrus System Corporation'ın 424 işçiyi işten çıkaracağını açıklaması üzerine yarın Türk Harb-İş Sendikası bir eylem yapacağını duyurdu.







sol.org.tr'de yer alan habere göre şirket bünyesinde yemek, ütü, temizlik gibi işlerde çalışan 424 işçinin 20 Şubat'a kadar işten çıkarılacağı sendikaya bildirilmişti.





20 Ocak tarihinde yapılan işten çıkarma açıklamasından sonra çeşitli görüşmeler gerçekleştiren ve bu görüşmelerden bir sonuç alamayan Türk Harb-İş Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, "30 Ocak Perşembe (yarın) günü saat 16.30'da İncirlik Nizamiyesi önünde bir araya gelerek tren hattına varmadan önceki geniş alana kadar bir protesto yürüyüşü gerçekleştireceğiz" dedi.





Öte yandan İncirlik Üssü'ndeki toplu işten çıkarmalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından Meclis gündemine de taşındı.





Meclis'te bir konuşma yapan Şevkin şunları söyledi: "Adana İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 890 Türk işçiden 424'ü için çıkış işlemi başlatılmıştır. ABD'li Vectrus şirketi Amerika'nın bölgeden çekilmesini bahane ederek bu işçilerin işine son vermiştir. Üstte çalışan işçilerin neredeyse yarısının işine son verilmesi, ekonomik krizin de yaşandığı bu ortamda yeni sorunları da beraberinde getirecektir. Sorgusuz, sualsiz toplu işçi kıyımlarına sessiz kalınmamalıdır."



