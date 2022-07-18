ABD'nin Indiana eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indiana eyaletinin Greenwood şehrinde dün (17 Temmuz) bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi yaralandı.





ABD'nin The New York Times gazetesinin aktardığına göre, uzun namlulu silahı ve birden fazla şarjörü bulunan silahlı bir erkek, alışveriş merkezine gelerek yemek katında bulunanların üzerine ateş açtı. Yetkililer silahlı bir kişinin silahlı saldırganı vurarak öldürdüğünü duyurdu.





Saldırıya ilişkin konuşan Greenwood Emniyet Müdürü Jim Ison, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun saldırıda hafif yaralandığını, yaralanan diğer kişinin durumunun ise stabil olduğunu kaydetti. Yetkililer, saldırının hangi saikle gerçekleştirildiğini ve saldırganın kimliğini açıklamadı.





Saldırıdan sonra konuyla ilgili açıklama yapan Greenwood Belediye Başkanı Mark Myers da "kamuoyuna yönelik herhangi bir tehditin bulunmadığını ve emniyet güçlerinin olay yerini kontrol altına aldığını" söyledi. Belediye başkanı ayrıca halkın bölgeden uzak durmasını istedi.





Greenwood Emniyet Müdürü Ison, dün düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili detayları paylaştı. Buna göre, yerel acil durum çağrı merkezine yerel saatle 18:00'da saldırıya ilişkin telefonlar gelmeye başladı. Ison, "yoldan geçen silahlı birinin saldırganı durdurduğunu" söyledi.





Ison, yoldan geçen ve saldırganı vurarak öldüren kişinin Bartholomew bölgesinde yaşayan 22 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Polisin açıklamasına göre, silahlı adamın "yasal olarak silah taşıma yetkisi" vardı.





ABD'de silahlı şiddet ve silah yasaları

ABD'de son dönemde artan silahlı saldırıların sonrasında, ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin üzerinde anlaştığı ve ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği silah kontrolü yasasını imzalamıştı.





ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa, 25 Haziran'da Biden'ın onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girmiş oldu.





NPR'ın haber sitesinin Silahlı Şiddet Arşivi platformunun paylaştığı verilerden aktardığına göre, 2022'nin ilk 156 gününde ABD'de en az 246 kitlesel silahlı saldırı oldu. Bu, platformun kayıt tutmaya başladığından bu yana en fazla silahlı saldırının kayıtlara geçtiği dönem demek.





14 Mayıs'ta New York'un Buffalo bölgesinde gerçekleştirilen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı silahlı saldırıdan bu yana ABD'de 40'ın üzerinde silahlı saldırı daha yaşandı. Bunların arasında Teksas'ta 19 ilkokul öğrencisi ve iki öğretmenin öldürüldüğü saldırı da vardı.