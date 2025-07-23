ABD'nin Japonya ile 'dev' ticaret anlaşması piyasaları hareketlendirdi

Trump, Truth Social’daki paylaşımında “Japonya ile belki de tarihin en büyük anlaşmasını tamamladık” dedi. Trump, anlaşma kapsamında Japonya’nın ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve karın yüzde 90’ının ABD’ye kalacağını iddia etti. Trump, bu yatırımların “yüz binlerce iş” açacağını savundu ancak detay vermedi.



Bu gelişme, Trump yönetiminin nisan ayında duyurduğu “90 günde 90 anlaşma” hedefinde 65’inci adım oldu. Daha önce İngiltere, Vietnam, Endonezya ve son olarak Filipinler’le anlaşmalar duyurulmuştu. Çin, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği ile ise müzakereler sürüyor.



Japon otomobillerinde vergi indirimi



Anlaşmadan önce Japonya’dan ABD’ye yapılan ihracatlara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanıyordu ve bu oran 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25’e çıkacaktı. Otomobillerdeki mevcut yüzde 25’lik tarife, Japon ekonomisinin yüzde 8’ini oluşturan otomotiv sektörü açısından ciddi bir yük oluşturuyordu.



Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, otomobil vergisinin yüzde 15’e indirildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Toyota ve Mitsubishi hisseleri yüzde 14 civarında yükseldi, Nikkei endeksi yüzde 3,5 değer kazandı.



“Dünya genelinde otomobillerde tarifeleri indiren ilk ülke olduk.” diyen Ishiba, “Her iki ülkenin ulusal çıkarlarını koruyan bir anlaşma hedefledik” ifadesini kullandı.



Çelik ve pirinçte taviz yok



Ancak Japonya’nın Washington büyükelçisi Ryosei Akazawa, yüzde 50 oranındaki çelik ve alüminyum vergilerinin süreceğini söyledi. Ayrıca Trump’ın sıkça dile getirdiği savunma harcamalarının artırılmasının da anlaşmada yer almadığını belirtti.



Trump ise Japonya’nın otomobil ve kamyonlar ile birlikte pirinç ve diğer tarım ürünlerini de ABD pazarına açmayı kabul ettiğini açıkladı. Japonya halen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yükümlülüğü kapsamında 770 bin ton pirinci vergisiz ithal ediyor. Ishiba, bu miktara ek olarak daha fazla ABD pirinci alacaklarını doğruladı ancak tarım sektörünün “feda edilmediğini” savundu.



Siyasi baskı artıyor



Japon hükümeti, anlaşmayı duyurduğu hafta sonu yapılan seçimlerde üst mecliste çoğunluğunu kaybetmişti. Bu sonuç, Başbakan Ishiba üzerinde istifa baskısı doğurdu. Japon basınına göre Ishiba’nın kısa süre içinde görevinden ayrılması bekleniyor.



Japon Dış Ticaret Konseyi Başkanı Tatsuo Yasunaga, “Önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. Ancak detayları görmeden anlaşmanın etkisini değerlendirmek zor.” dedi.



Gözler Çin’le yapılacak görüşmede



ABD’nin diğer büyük ticaret ortakları süreci yakından izliyor. Trump, Filipinler’le de yeni bir anlaşma yaptığını ve gümrük tarifelerinin yüzde 19’a indirildiğini açıkladı.



Çin ile ABD temsilcileri ise gelecek hafta İsveç’in başkenti Stockholm’de bir araya gelecek. Taraflar, mayıs ayında Cenevre’deki görüşmelerde 12 Ağustos’a kadar geçici tarife indiriminde uzlaşmıştı.



Çin, Japonya anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada “eşit diyaloğa dayalı” görüşmeleri desteklediğini ve Başkan Yardımcısı He Lifeng’in ABD görüşmelerine katılacağını duyurdu.







