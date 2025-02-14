ABD'nin 'Karşılıklı Gümrük Vergisi Yol Haritası' açıklandı piyasalar olumlu

Beyaz Saray, bu karşılıklı gümrük vergilerinin ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendireceğini söyledi. Ancak bu vergilerin hemen yürürlüğe girmesi beklenmiyor.



Trump’ın açıkladığı yol haritası “Adil ve Karşılıklı Plan” adını taşıyor.



Trump, Çarşamba sabahı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan gümrük tarifeleri ile aynı anda ilerleyecek bir durum!" dedi.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Yıllarca ABD, hem dost hem de düşman ticari ortakları tarafından adil olmayan şekilde muamele gördü. Mütekabiliyet eksikliği, ülkenin büyük yıllık ticaret açığının kaynaklarından biri” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, “ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini tehdit eden ticaret açığının, ABD’nin endüstriyel tabanını zayıflattığı ve ülkenin ulusal rekabetçiliğini azalttığı, ABD’yi önemli güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere diğer ülkelere bağımlı hale getirdiği” belirtildi.



ABD’nin ticareti “daha dengeli ve karşılıklı” hale getirerek ticaret açığını azaltabileceği ifade edildi.



Trump, Oval Ofis’te bildiriyi imzalarken yaptığı açıklamada, “Adil olmak amacıyla karşılıklı gümrük tarifesi getirmeye karar verdim. Herkes için adil. Hiçbir ülke şikayet edemez” dedi.



Seçim kampanyası sırasında tüketici fiyatlarını düşürme vaadinde bulunan Trump, kısa vadede bu adımların sonucu olarak fiyatların yükselebileceğini söyledi.



Ülkelerle Ticari İlişkiler Tek Tek İncelenecek



Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump yönetiminin etkilenecek her ülkeyi tek tek ele alacağını ve bu yöndeki değerlendirmelerin 1 Nisan’a kadar tamamlanacağını belirtti.



Trump’ın Oval Ofis’teki açıklamasından önce basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, en fazla ticaret açığı olan ve en yüksek gümrük tarifesi oranlarına sahip ülkeleri inceleyeceklerini söyledi.



Trump yönetiminin bu adımlarının, bazı ülkelerle bu bariyerlerin azaltılmasına yönelik müzakereleri başlatmayı amaçladığı belirtiliyor. Ancak bazı ülkelerin buna, Amerikan mallarına gümrük vergisi artışıyla karşılık verme olasılığı da bulunuyor.



Beyaz Saray yetkilisi, gümrük tarifelerinden beklenen gelirlerin 1,9 trilyon dolarlık bütçe açığının dengelenmesine yardımcı olacağını belirtti. Diğer ülkelerin gümrük tarifelerini düşürmesi halinde Trump’ın da tarifeleri memnuniyetle düşüreceği ifade edildi.



Hedeflenen ülkeler arasında Çin, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği yer alıyor.



Trump’ın Beyaz Saray’da ağırladığı Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ihracatına yönelik en yüksek gümrük vergilerini uygulayan bir hükümetin başında bulunuyor.



Trump’ın imzaladığı bildirilerle çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergiler yüzde 25’e yükseldi.



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Trump daha önce de 12 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi; Çin’den ithal edilen mallara yönelik yüzde 10 tarife getirmişti.



Trump, Kanada ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergilerinin uygulanmasını da bu ülkelerden sınır güvenliği konusunda bazı adımların ardından, 30 günlüğüne ertelemişti.



Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomobil, yarı iletkenler ve ilaç ürünlerine yönelik ayrı gümrük vergisi getirme seçeneğini de değerlendirdiğini söyledi.