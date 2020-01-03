ABD'nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından Rusya'dan ilk tepki

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Süleymani’nin öldürülmesi olayıyla ilgili değerlendirmede bulundu.





Gazetecilere konuşan Kosaçev, “Bu çok ağır bir haber, ABD’lilerle Irak’taki radikal Şii milisler arasında yeni çatışmaların habercisi. Bu, olayların gidişatına yönelik en kötü senaryo. Olanlar ABD’nin, Bağdat’taki büyükelçiliğine gerçekleştirilen son saldırıya karşı bir intikama çok benziyor” dedi.





Kosaçev’e göre, komutanın ölümüne yol açan ABD’nin füze saldırısı gerçekten bir intikamsa karşılığının gelmesi de çok uzun sürmeyecek.





Kosaçev, “Ancak yanılıyor olmaktan mutlu olurum, zira savaşı başlatmak kolay, ancak bitirmek çok zor” dedi.