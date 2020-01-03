Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından Rusya'dan ilk tepki /03 Ocak 2020 11:29

ABD'nin Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından Rusya'dan ilk tepki

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, Washington’ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ABD ile Irak’taki radikal Şii milisler arasında yeni çatışmalara neden olacağını ve bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açacağını söyledi.

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Süleymani’nin öldürülmesi olayıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gazetecilere konuşan Kosaçev, “Bu çok ağır bir haber, ABD’lilerle Irak’taki radikal Şii milisler arasında yeni çatışmaların habercisi. Bu, olayların gidişatına yönelik en kötü senaryo. Olanlar ABD’nin, Bağdat’taki büyükelçiliğine gerçekleştirilen son saldırıya karşı bir intikama çok benziyor” dedi.

Kosaçev’e göre, komutanın ölümüne yol açan ABD’nin füze saldırısı gerçekten bir intikamsa karşılığının gelmesi de çok uzun sürmeyecek.

Kosaçev, “Ancak yanılıyor olmaktan mutlu olurum, zira savaşı başlatmak kolay, ancak bitirmek çok zor” dedi.
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