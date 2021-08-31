Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Louisiana eyaletini vuran kasırgada can kaybı sayısı 4'e yükseldi /31 Ağustos 2021 21:46

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran kasırgada can kaybı sayısı 4'e yükseldi

ABD'nin Louisiana eyaletini etkisi altına alan Ida Kasırgası nedeniyle New Orleans kentinde can kaybı sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

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ABD’nin Louisiana eyaletinde yer alan New Orleans kentinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Ida Kasırgası’nda can kaybı 4’e yükseldi.

Louisiana’nın yanı sıra ve Mississippi eyaletinde etkili olan Ida, karaya çıkmasının ardından güç kaybederek, kategori 1 seviyesine gerilemişti. Yüzlerce ev ve araba sular altında kalırken, 1 milyondan fazla ev ve işyerinin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Bir milyondan fazla ev ve işyerine elektrik verilemiyor

Elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde haftalarca süreceği tahmin ediliyor. ABD Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ağustos yerel saatle 07.00’dan itibaren Ida nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon ev ve işyerinin elektriksiz kaldığını ve bu kesintilerin yaklaşık 1 milyonunun Louisiana’da olduğu aktarıldı.

Bazı bölgelere ulaşılamıyor

Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında yüzlerce kişinin kurtarıldığı belirtilirken, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden bazılarına ulaşılamadığı ve bu nedenle kaç kişinin mahsur kaldığı henüz bilinmiyor.

80 milyon kişi sel tehdidi altında

Yetkililer, Tropikal Fırtınaya dönüşen Ida’nın ABD'deki diğer eyaletler için bir tehdit olmaya devam ettiğini ifade ederken, Ida’nın getirdiği şiddetli fırtına ve yağmurlar ile birlikte Alabama'dan Massachusetts'e kadar yaklaşık 80 milyon kişinin sel tehdidi altında olduğunu açıkladı.

Katrina Kasırgası'nın 16'ncı yıl dönümü

New Orleans şehrini kategori 3 seviyesinde vuran Katrina Kasırgası'nın 16’ncı yıl dönümünde, şehri bu defa da Ida Kasırgası vurdu. 2005'te meydana gelen Katrina Kasırgası nedeniyle şehrin yüzde 80’ini su basmış bin 800’den fazla can kaybı yaşanmış, 100 milyar dolardan fazla maddi hasar meydana gelmişti.
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