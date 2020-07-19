Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin neden "corona Çin'de laboratuvardan kaçtı" dediği belli oldu /19 Temmuz 2020 13:58

ABD'nin neden "corona Çin'de laboratuvardan kaçtı" dediği belli oldu

ABD'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden yayıldığı iddialarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2018'de konsolosluk çalışanlarının Vuhan Viroloji Enstitüsü’yle ilgili endişelerini belirttiği iç yazışmanın tamamını ilk kez resmen yayımladı. Yazışmada enstitüdeki teknisyenlerin yetkinliğine ilişkin endişeler yer aldı.

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T24 sitesinin Washington Post'tan alıntıladığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump dâhil olmak üzere ABD'li yetkililerin Nisan ayından beri bahsettiği iç yazışmalar resmen yayımlandı. Nisan ayında Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası çerçevesinde ABD Dışişleri’ne dava açan The Washington Post, yazışmanın tamamen ortaya çıkmasını sağladı.

2018 yılında ABD'li yetkililerin yaptığı ziyaretin ardından yaptıkları gözlemlere yer verilen raporda, enstitüdeki teknisyenlerin yeterli eğitim almamış olduğu ve bir yüksek güvenlikli laboratuvarın işletilmesi için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği belirtildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamalarda virüsün Vuhan'daki laboratuvardan yayıldığına dair 'kanıtları' olduğunu savunmuştu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmasını inceleyen Columbia Üniversitesi Enfeksiyon ve Bağışıklık Merkezi Direktörü Ian Lipkin, "Virüsün bilinçli ya da yanlışlıkla yayıldığına dair herhangi bir kanıt göremiyorum. Birini doğrudan yanlışlıkla virüs yaymakla suçlayamazsınız, kanıtlamanız gerekir" dedi. 

ABD'li yetkililerin gözlemlerini aktardığı iç yazışmanın kayıtlara "hassas ama sınıflandırılmamış" anlamına gelen SBU damgası aldığı tespit edildi. 
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