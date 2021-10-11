Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin nükleer sırlarını satmak isteyen çift yakalandı /11 Ekim 2021 15:13

ABD'nin nükleer sırlarını satmak isteyen çift yakalandı

ABD Donanması'nda görev yapan bir nükleer mühendis ve eşi, nükleer denizaltılar konusundaki sırları yabancı bir ülkeye satma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

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ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü Batı Virginia’daki evlerinde gözaltına alınan Jonathan Toebbe ve eşi Diana Toebbe’nin kendisini yabancı bir devlet görevlisi olarak tanıtan FBI ajanına sırları satmaya çalıştıkları belirtildi.


Atom Enerjisi Yasası’nı ihlal etme suçlamasıyla gözaltına alınan Toebbe çiftinin Salı günü federal mahkemenin karşısına çıkması bekleniyor.

42 yaşındaki Jonathan Toebbe’nin üst düzey güvenlik soruşturmasından geçmiş bir kişi olduğu ve bu sayede erişebildiği gizli bilgileri 2020 yılında bilinmeyen bir ülkeye gönderdiği, daha sonra da bilgileri kendisiyle yabancı devlet görevlisi gibi iletişime geçen FBI ajanına onbinlerce dolarlık kripto para karşılığında sattığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, Toebbe’nin eşinin gözcülük yaptığı bir sırada içerisinde gizli bilgiler bulunan digital bir kartı bir sandviç içerisinde belirtilen noktaya bıraktığının tespit edildiği belirtildi. Benzer şekilde bir başka dijital kart teslimatının da bir sakız kutusu içerisinde yapıldığı ifade edildi. Toebbe çiftinin bu şekilde toplam yüz bin dolarlık kripto para ödemesi aldıkları biliniyor.

Çift, yeni bir dijital kart teslimatı sırasında yapılan operasyonla yakalandı
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