ABD'nin Rusya yaptırımlarına Çin’den tepki: 'Enerji egemenliğimizden taviz vermeyiz'

Samanyoluhaber.com - Moskova





Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bir basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Çin, enerji güvenliği politikalarını ulusal çıkarları doğrultusunda belirler. Tarife savaşlarının kazananı olmaz, zorlama ve baskı sorunları çözmez" ifadelerini kullandı.





Resmi verilere göre Çin, 2023'te Rusya'dan 107 milyon ton ham petrol ithal ederken, bu rakam 2024'te 108.47 milyon tona (62.4 milyar dolar değerinde) yükseldi. İki ülke arasındaki enerji ticareti, Batı yaptırımlarına rağmen istikrarlı şekilde devam ediyor. Uzmanlar, Çin'in enerji ihtiyacının %15'ini Rusya'dan karşıladığını ve bu stratejik ortaklığın kolay değiştirilemeyeceğini vurguluyor.





Uluslararası piyasalar şüpheyle yaklaşıyor





ABD medyası, uluslararası yatırımcıların Trump'ın yaptırım tehditlerini ciddiye almadığını bildirdi. Analistler, bu tür önlemlerin ABD'de enerji fiyatlarını artırarak Trump'ın seçim vaatleriyle çelişeceğine dikkat çekiyor.





Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise tehditleri "gülünç" bularak, "Rus ihracatına yönelik tarifelerin hiçbir anlamı yok" değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi uzmanları Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus enerjisine bağımlılığının, yaptırımları fiilen uygulanamaz hale getireceği görüşünde.