Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Rusya'ya petrol ambargosu Türkiye'yi vuracak /19 Mayıs 2022 17:02

ABD'nin Rusya'ya petrol ambargosu Türkiye'yi vuracak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 85 gündür devam ederken, Beyaz Saray'ın Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara alternatif planlar geliştirdiği ortaya çıktı. Bu plan Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

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ABD’nin önemli gazetelerinden New York Times, Washington yönetiminin Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirlerini iyice azaltmak için uzun vadeli bir plan hazırlığı içerisinde olduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan yetkililer ve eskiden bazı pozisyonları dolduran isimler ABD’nin amacının Rusya’nın küresel enerji ekonomisindeki rolünü yok etmek olduğuna dikkat çekti. Fakat böyle bir hamle ABD ile Rusya’dan petrol satın alan Çin, Hindistan, Türkiye gibi ülkeleri karşı karşıya getirebilir.

İKİNCİ DERECE YAPTIRIM PLANI
Sözcü'nün aktardığına göre, Biden yönetiminin hazırladığı taslak planlarda Rusya’dan satın alınan petrole bir tavan fiyat konulmasının gündeme geldiği belirtildi. Bu sebeple, “ikinci derece yaptırım” sayesinde yabancı alıcıların cezalandırılmasının gündeme geleceği de belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geri adım atmamasına rağmen ABD ve müttefikleri Rusya’ya yaptırımlara devam ederken Moskova’nın ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık petrol geliri elde etmesi sayesinde ekonominin bir şekilde yürüdüğü yorumları yapıldı.

New York Times’a konuşan yetkililer, Moskova yönetiminin petrolden elde ettiği geliri azaltmak için ABD’li karar mercilerinin çalışmalara devam ettiğine dikkat çekti. Fakat yetkililer bu planı, ABD veya başka ülkelerde enflasyonu tetiklemeden yapmanın peşinde olduklarını söyledi.

ABD’li yetkililer Rusya’nın pazardaki payının bir anda azaltılmayacağına dikkat çekerken bu hafta Brüksel’de gerçekleşen G7 zirvesinde ülkelerin kademeli olarak Rus doğalgazını azaltmaya karar verdiği de belirtildi.

TÜRKİYE HACMİNİ ARTIRDI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus doğalgaz ve petrol gelirleri ise Nisan ayında arttı. Rusya fiyatların da artmasıyla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla gelir elde etti.

Öte yandan Hindistan ve Türkiye satın alma hacmini de artırırken Güney Kore önceki dönemlere göre daha az alım yapsa da öne çıkan ülkelerden biri oldu. Çin de daha önce ABD’nin yaptırımlarını eleştirmişti.

ABD’nin gündemine aldığı planlardan biri yabancı şirketlerin Rus petrolü için düşük fiyat teklif etmesi ve aksi takdirde ABD’nin yaptırım uygulama tehdidi olduğuna dikkat çekilirken bu sayede Rusya’nın elde ettiği kârın azaltılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan ABD’nin gündemindeki bir diğer plan ise Rusların petrol gelirlerine erişimin engellenmesi olarak öne çıktı.
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