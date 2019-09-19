Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD'nin S400 yaptırımı uygulamasını beklemiyoruz' /19 Eylül 2019 11:49

'ABD'nin S400 yaptırımı uygulamasını beklemiyoruz'

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ABD'nin S-400 alımı konusunda "yaptırım uygulamasının beklenmediğini" söyledi.

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Aynı yetkili, buna gerekçe olarak da, ABD Başkanı Donald Trump'ın füze savunma sisteminin neden alındığı konusunda daha fazla bilgiye sahip olmasını gösterdi.

Washington'da ajansa konuşan yetkili, "Benim beklentim, bunun (yaptırımlar) uygulanmayacağı yönünde. Trump, S-400 alımı noktasına nasıl vardığımız noktasında, tüm hikayeyi anlamış durumda" dedi.

Reuters, Türk yetkilinin açıklamaları konusunda yorum istenen Beyaz Saray'dan henüz yanıt gelmediğini de bildiriyor.

Ankara: S-400 savunma sistemi Nisan 2020'de faal olacak

ABD'den son olarak Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırım uygulama konusunu değerlendirmeye devam ettiklerini ancak henüz bu konuda alınmış somut bir karar olmadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçen Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile Patriot alımı konusunu Eylül ayı içerisinde görüşeceğini kaydetmişti.

ABD, S-400 alımının kesinleşmesi sonrası, karşılık olarak, F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırmıştı.

Mart 2020 itibarıyla da Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığı duyurulmuştu.
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