ABD'nin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni bir silahlı saldırı oalyı daha yaşandı.
Silaha ulaşmın kolay olmasının eleştirildiği ülkenin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.
6 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ
Sacramento Polis Departmanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, pazar sabahı şehir merkezinde silahlı bir saldırganın hedef gözetmeksizin ateş açtığını ve 15 kurbanı hedef aldığını bildirdi.
9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yapılan açıklamada Sacramento şehir merkezindeki bazı caddelerin kapatıldığını belirtildi.
Polis yetkilileri, halktan söz konusu bölgeden uzak durmalarını istedi.
Polis, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.