ABD'nin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni bir silahlı saldırı oalyı daha yaşandı.





Silaha ulaşmın kolay olmasının eleştirildiği ülkenin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.







6 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ







Sacramento Polis Departmanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, pazar sabahı şehir merkezinde silahlı bir saldırganın hedef gözetmeksizin ateş açtığını ve 15 kurbanı hedef aldığını bildirdi.9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.Yapılan açıklamada Sacramento şehir merkezindeki bazı caddelerin kapatıldığını belirtildi.Polis yetkilileri, halktan söz konusu bölgeden uzak durmalarını istedi.Polis, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.