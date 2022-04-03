Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti /03 Nisan 2022 17:54

ABD'nin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu ve meydana gelen saldırıların bu nedenle tartışma konusu olmaya devam ettiği ABD'nin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.

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ABD'de yeni bir silahlı saldırı oalyı daha yaşandı.

Silaha ulaşmın kolay olmasının eleştirildiği ülkenin Sacramento kentindeki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.

6 KİŞİ HAYATII KAYBETTİ

Sacramento Polis Departmanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, pazar sabahı şehir merkezinde silahlı bir saldırganın hedef gözetmeksizin ateş açtığını ve 15 kurbanı hedef aldığını bildirdi.

9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtilirken, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada Sacramento şehir merkezindeki bazı caddelerin kapatıldığını belirtildi.

Polis yetkilileri, halktan söz konusu bölgeden uzak durmalarını istedi.

Polis, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.
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