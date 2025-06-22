ABD'nin saldırısına AKP tepkili: 'Çatışmalar yayılır, masaya dönün'

ABD’nin İran’ı vurmasının ardından dünyadan tepkiler peş peşe gelirken, AKP cephesinden de ilk açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin açıklamasında "ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur” dedi.





ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri B2 uçaklarıyla vurmasının ardından bölgede gerilim hiç olmadığı kadar yükseldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, söz konusu saldırıya tepki gösterdi. Çelik açıklamasında şunları kaydetti:





İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.





İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.





ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.





Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır.