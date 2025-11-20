ABD'nin savaşı bitirme planı: 'Ukrayna topraklaraklarından vazgeçsin, ordusunu küçültsün'

Raporda Ukrayna’dan Rusya’nın bazı temel taleplerine boyun eğmesinin istendiği iddia edildi. Kiev’den istenilenler arasında Kiev’in daha önce “teslimiyet” anlamına geldiğini söyleyerek kesin biçimde reddettiği tavizler de bulunuyor.



AFP’ye konuşan üst düzey bir kaynak Rusya’nın buna karşılık ne tür taahhütlerde bulunacağının “belirsiz” olduğunu söyledi. ABD’nin planı, Kırım’ın ve Rusların ele geçirdiği diğer bölgelerin tanınmasını öngörüyor. Rusya, şu an için Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 20’sini işgali altında bulunduruyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk’tan tamamen çekilmesini talep etmiş ve güneydeki Zaporijya ve Herson bölgelerinde cephe hattının dondurulmasını teklif etmişti.



Ukrayna, toprakları üzerindeki Rus kontrolünü asla tanımayacağını söyledi ancak bunları askeri değil, diplomatik yollarla geri almak zorunda kalabileceğini de kabul etti. Uzmanlar Ukrayna’nın hâlâ kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk bölgelerinden vazgeçmesinin ülkeyi Rusya’nın gelecekteki saldırılarına karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulunuyor.



Aynı kaynak, planın Ukrayna’nın ordusunu 400.000 personele düşürmesini, yani askerî gücünü yarıdan fazla azaltmasını öngördüğünü AFP’ye söyledi. Plana göre Kiev’in ayrıca tüm uzun menzilli silahlarından vazgeçmesi gerekecek.



Rusya, bu yılın başlarında İstanbul’daki görüşmelerde Ukrayna’ya ilettiği taleplerde Ukrayna’nın asker sayısını azaltmasını, seferberliği yasaklamasını ve Batılı ülkelerin silahlarının ülkeye girişinin durdurulmasını istemişti.



Rusya ayrıca Ukrayna topraklarında herhangi bir NATO askerine asla tolerans göstermeyeceğini defalarca dile getirdi. Buna karşılık Ukrayna, gelecekte Rusya’nın yeniden işgal girişimini engellemek için, bir Avrupa barış gücü de dahil olmak üzere, Batı tarafından desteklenen somut güvenlik garantileri talep ediyor.

Amerika, Rusya’nın planını kabul etti iddiası



ABD medya kuruluşu Axios, planın Trump yönetimi tarafından Rusya ile gizli istişareler sonucunda hazırlandığını bildirdi. Birçok unsur, çatışmanın nasıl sona ermesi gerektiğine ilişkin Moskova’nın taleplerini yineleyen bir nitelik taşıyor. Üst düzey kaynak AFP’ye, “Görünüşe göre Ruslar bunu Amerikalılara önerdi, onlar da kabul etti,” dedi.



Kiev’den plana yönelik resmi bir tepki gelmedi. Ukrayna lideri Zelenski, Perşembe günü Kiev’de üst düzey Pentagon yetkilileriyle bir araya gelecek. Kremlin, konu hakkında sorulduğunda söyleyecek bir şeyleri olmadığını belirtti. AB’nin üst düzey diplomatı Kaja Kallas, herhangi bir barış anlaşmasının hem Kiev’in hem de Brüksel’in onayını alması gerektiğini söyledi.