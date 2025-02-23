ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenler otele hapsedildi: Aralarında Türkler de var

BBC’nin haberine göre, göçmenler arasında Türklerin yanı sıra Hindistan, Çin, Özbekistan, İran, Vietnam, Nepal, Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka vatandaşları da bulunuyor. Türkiye’nin Panama Büyükelçiliği, konuyu takip ettiklerini ve Panama makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.





Tutulan 299 göçmenden 171’inin ülkelerine dönmeyi kabul ederken, geri kalanlar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Panama hükümeti, ülkelerine dönmeyi reddedenlerin Darién eyaletindeki bir kampa transfer edileceğini duyurdu. Göçmenlerin avukat erişimi ve dış dünyayla iletişim kurma imkanları sınırlı. Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Ábrego, göçmenlerin geçici olarak Panama’da kalacaklarını ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.