Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenler otele hapsedildi: Aralarında Türkler de var /23 Şubat 2025 12:11

ABD'nin sınır dışı ettiği göçmenler otele hapsedildi: Aralarında Türkler de var

ABD’den Panama’ya sınır dışı edilen, aralarında Türklerin de bulunduğu 299 göçmen, “geçici gözaltı merkezine” dönüştürülen Decápolis otelinde hapsedildi. Göçmenler, özgürlüklerinin olmadığını pencerelere yardım çağrıları yansıtarak anlatmaya çalışıyor.

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BBC’nin haberine göre, göçmenler arasında Türklerin yanı sıra Hindistan, Çin, Özbekistan, İran, Vietnam, Nepal, Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka vatandaşları da bulunuyor. Türkiye’nin Panama Büyükelçiliği, konuyu takip ettiklerini ve Panama makamlarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

Tutulan 299 göçmenden 171’inin ülkelerine dönmeyi kabul ederken, geri kalanlar belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Panama hükümeti, ülkelerine dönmeyi reddedenlerin Darién eyaletindeki bir kampa transfer edileceğini duyurdu. Göçmenlerin avukat erişimi ve dış dünyayla iletişim kurma imkanları sınırlı. Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Ábrego, göçmenlerin geçici olarak Panama’da kalacaklarını ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.
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