Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin stratejik stoklarında gerileme olduğu açıklandı /25 Mayıs 2022 23:51

ABD'nin stratejik stoklarında gerileme olduğu açıklandı

Dünya'daki petrol tedarik zincirinde yaşnan bozulma sonrasında ABD'nin rezervlerinde de belli oranda azalma görüldüğü aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji konusunda dünyadaki dengeler değişme noktasına gelirken petrol rezervlerindeki değişkenlikler de sürüyor.

Bu kapsamda açıklanan verilere göre ABD'nin hem ticari hem de stratejik petrol stoklarında azalma olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 500 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 219 milyon 700 bin varil oldu.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 82 bin varil azalarak 6 milyon 486 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 821 bin varil artarak 4 milyon 341 bin varil oldu.
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