ABD'nin 'Tosunu' Bankman-Fried dolandırıcı olmadığını iddia etti

Sam Bankman-Fried, diğer firması Alameda Research'ü finanse etmek, mülk satın almak ve siyasi bağışlar yapmak için FTX'te müşteri mevduatlarını kullanmakla suçlandığı mahkemede suçsuz olduğunu savundu.



Geçen ay tutuklanmasının ardından 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.



Ancak suçlu bulunursa 100 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.



Yargıç Lewis Kaplan, duruşma tarihini 2 Ekim olarak belirledi.



Bankman-Fried'in en yakın meslektaşlarından ikisi şimdiden suçlarını kabul ettiler ve tüm kripto para birimi endüstrisini sarsan soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapıyorlar.



30 yaşındaki eski milyarder tutuklanmadan önceki röportajlarında başarısız olduğunu kabul etmişti, ancak sorunları kendi "hatalarına" indirgemişti.



12 Aralık'ta yaşadığı ve FTX'in bulunduğu Bahamalar'da tutuklanmadan kısa bir süre önce BBC'ye, "Bilerek dolandırıcılık yapmadım. Dolandırıcılık yaptığımı düşünmüyorum. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Kesinlikle sandığım kadar yetkin değildim" dedi.



New York'taki federal savcılar, olayı "ABD tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri" olarak tanımlamış ve Bankman-Fried’a para transferi dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere sekiz ayrı suç yöneltmişlerdi.



İki Stanford Üniversitesi profesörünün oğlu olan Bankman-Fried, FTX'i 2019'da kurdu.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunu, kripto dünyasında bir kahramandı. 'Kripto Kralı' olarak anılıyordu ve zor durumdaki firmaları kurtarması ve hayır kurumlarına büyük bağışlar yapmasıyla biliniyordu.



Müşteriler ve yatırımcılar, mali durumunun sarsıldığına dair raporların ardından firmadan fonlarını hızla çekmeye çalıştıktan sonra firma Kasım ayında iflas ilan etti.