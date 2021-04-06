Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek /06 Nisan 2021 14:02

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, CAATSA (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir ile üç kurum yetkilisine uygulanmasına karar verilen yaptırımların 7 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu. Açıklamada, yaptırıma "SSB'nin, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasti olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi" gerekçe gösterildi.

Açıklamaya göre yaptırım uygulanacak kişiler Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz ve Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu.

Söz konusu yaptırım, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) yapılacak tüm Amerikan ihracatının yasaklanmasını, SSB Başkanı İsmail Demir ile üç çalışanın hesaplarının dondurulması ve vize sınırlaması getirilmesini öngörüyor.

Aralık ayında kararlaştırıldı
ABD yönetimi aralık ayında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemisatın alması nedeniyle Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ile dört kurum yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye Rusya'dan S-400 sistemi alımını ve denemesini sürdürdü. Türkiye SSB'sine yönelik yaptırımlar, ABD'nin CAATSA'yı tamamen uygulayacağını göstermektedir. Rusya'nın savunma sektörüyle girilen ciddi ticari faaliyetlere tolerans göstermeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan "ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedarikimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasıyla yaptırım kararını kınamıştı.
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