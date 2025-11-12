ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı kara dönüştü!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump'ın "Artık Ukrayna'ya para harcamıyoruz. Şimdi bize NATO aracılığıyla ödeme yapılıyor" şeklindeki açıklaması, Avrupalı NATO müttefiklerin ve Kanada’nın, Ukrayna için silah alımlarının finansmanı manasına geliyor. ABD bu silahları, lojistik maliyetlerini karşılamak amacıyla %10'luk bir farkla tedarik ediyor.





ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in açıklamalarına göre, Pentagon eylül ortasında 500 milyon dolar değerindeki son iki sevkiyatı onayladı ve Reuters haber ajansının bilgilerine göre bu silahlar Kiev'e ulaştırıldı.





Barış Süreci ve Silah Satışları





Trump, ekim başında yaptığı bir diğer açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşmak için "baskıyı artırdıklarını" ve bu baskının bir kısmının Kiev'e silah tedariki yoluyla gerçekleştiğini ifade etmişti. Ertesi gün ise Washington'un, çoğunun Ukrayna'ya gideceğini tahmin ettiği çok miktarda silahı NATO'ya sattığını belirtmişti. Ancak ABD'de bütçe görüşmelerinin sonuçsuz çıkması sonucu hükümetin kapanması sonrası Ukrayna'ya ve NATO'ya silah sevkiyatı geçici olarak durdu.







