Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Maduro Trump'a meydan okudu: 'Biz yenilmeziz' /26 Kasım 2025 10:34

ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Maduro Trump'a meydan okudu: 'Biz yenilmeziz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İşleri zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, sorun değil, hallederiz" sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan yanıt gedli.

SHABER3.COM

Şükran Günü tatili için Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yaşanan askeri gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile görüşmeye açık kapı bırakan Trump, "İşleri kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Eğer zor yoldan halletmemiz gerekiyorsa, o da sorun değil" dedi.

TRUMP'IN TEHDİDİNE MADURO'DAN "BİZ YENİLMEZİZ" YANITI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısıyla ilgili, “Venezuela’ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela’yı ele geçiremeyecekler” dedi.

“VENEZUELA’YI YENEMEYECEKLER. BİZ YENİLMEZİZ"
ABD’nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını belirten Maduro, “Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. Venezuela halkının bize desteği yüzde 70’e ulaştı. ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor” diye konuştu.

Ülkedeki güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu vurgulayarak, kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturduklarını açıklayan Maduro, “Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir” değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'nin yakalanması için ödül koyduğu Maduro Trump'a... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:54