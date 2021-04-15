Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan sert yanıt /15 Nisan 2021 19:56

ABD'nin yaptırım kararına Rusya'dan sert yanıt

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan gelen yanıtta; 'Yeni yaptırımlar Rusya-Amerika ilişkilerindeki çatışma hâlini artırıyor'' denildi...

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ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan ilk açıklama geldi.    Zaharova, ABD yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında buna bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, ''Söz konusu adımın sonuçları hususunda ABD’yi defalarca uyarmıştık'' ifadelerini kullandı.    

"ÇATIŞMA HALİNİ ARTIRIYOR"    

Yeni yaptırımlar Rusya-Amerika ilişkilerindeki çatışma hâlini artırıyor'' diye devam eden Zaharova, “Moskova’daki ABD Büyükelçisi, yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri’ne çağrıldı, kendisiyle yapılacak konuşma sert olacak” dedi. 
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