ABD'nin yerli halklarından Cherokeeler isimlerini istiyor

ABD'de yerli halklardan biri olan Cherokeelerden, uzun yıllardır isimlerini kullanan otomobil markası Jeep'e 'adımızı kullanmayı bırakın' çağrısı geldi. Kabile şefi Chuck Hoskin, şirketlerin ve spor takımlarının yerli Amerikan halklarının isimlerini kullanmaması gerektiğini söyledi. Hoskin, "Bunun iyi niyetli olduğuna eminim ancak ismimizin bir arabanın yanına yapıştırılması bizi onurlandırmıyor" ifadelerini kullandı.





'İSİM ÖZENLE SEÇİLDİ'

Jeep markasının sahibi Stellantis şirketinin sözcüsü Kristin Starnes, 1970'li yıllardan beri kullanılan 'Cheeroke' adının 'yerli Amerikan halkını asalet ve cesaretlerine saygı göstermek için özenle seçildiğini' söyledi. Ancak isim değişikliğiyle ilgili bir açıklama yapmadı.





'KÜLTÜRÜMÜZ HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMELİ'

Oklahoma merkezli Tahlequah kabilesinin şefi Hoskin, "Bizi onurlandırmanın en iyi yolu egemen hükümetimiz, bu ülkedeki rolümüz, tarihimiz, kültürümüz ve dilimiz hakkında bilgi edinmek ve kültür yağmacılığı konusunda federal olarak tanınan kabilelerle anlamlı bir diyalog kurmaktır" dedi ve şöyle devam etti: "Hem şirketlerin hem de spor takımlarının ürünlerde ve formalarda yerli Amerikan halklarının isimlerini, sembollerini ve resimlerini kullanmayı bırakma zamanı geldi."









ABD SPORUNDA İSİM TARTIŞMASI

Yerli Amerikan halklarının isimlerinin, ABD'de spor takımları tarafından kullanılması geçtiğimiz yıllarda 'kültürel yağmacılık' başlığı altında gündeme gelmişti. ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından Washington Redskins, 2020 yılında kamuoyundan gelen baskılar üzerine ismin 'Washington Football Team' olarak değiştirileceğini duyurmuştu. ABD Ulusal Beyzbol Ligi takımlarından Cleveland Indians da, geçtiğimiz yıl isim değişikliği yapılacağını açıklamıştı.