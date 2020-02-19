Samanyolu Haber /Gündem / Abdülhamid dizisine harcanan parayı, onun mirasına harcamadılar! /19 Şubat 2020 09:26

Abdülhamid dizisine harcanan parayı, onun mirasına harcamadılar!

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde yapılan İstanbul Hadımköy’deki 129 senelik tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin, atıl bir vaziyette olması dikkat çekti.

SHABER3.COM



Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan ikinci Abdülhamit'in başlattığı imar faaliyetleri kapsamında yapılan İstanbul Hadımköy'deki askeri hastanenin mahzun halde olduğu ortaya çıktı.

 TRT ekranlarında yer alan ve siyasi mesajların verildiği "Payitaht Abdülhamit" adlı dizinin bir bölümünün çekimi için milyonlarca lira harcanmasına rağmen 129 senelik tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi binasının çürümeye terk edilmiş vaziyette olması dikkat çekti. 

Tarihi eserin mülkiyetinin ise Sağlık Bakanlığı’nda bulunduğu öğrenildi.


Sultan ikinci Abdülhamid tarafından Osmanlı Ordusu'na hizmet vermesi için 1891 senesinde inşa ettirilen ve 1985’e kadar aslına uygun olarak kullanılan yapı, 2012’den bu yana ıssız durumda bulunuyor. Tarihi eser, mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na geçmeden önce 2012 senesine kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kışla olarak kullanılıyordu.  

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:30:10