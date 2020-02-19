Abdülhamid dizisine harcanan parayı, onun mirasına harcamadılar!









Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı Sultan ikinci Abdülhamit'in başlattığı imar faaliyetleri kapsamında yapılan İstanbul Hadımköy'deki askeri hastanenin mahzun halde olduğu ortaya çıktı.





TRT ekranlarında yer alan ve siyasi mesajların verildiği "Payitaht Abdülhamit" adlı dizinin bir bölümünün çekimi için milyonlarca lira harcanmasına rağmen 129 senelik tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi binasının çürümeye terk edilmiş vaziyette olması dikkat çekti.





Tarihi eserin mülkiyetinin ise Sağlık Bakanlığı’nda bulunduğu öğrenildi.









Sultan ikinci Abdülhamid tarafından Osmanlı Ordusu'na hizmet vermesi için 1891 senesinde inşa ettirilen ve 1985’e kadar aslına uygun olarak kullanılan yapı, 2012’den bu yana ıssız durumda bulunuyor. Tarihi eser, mülkiyeti Sağlık Bakanlığı'na geçmeden önce 2012 senesine kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kışla olarak kullanılıyordu.



