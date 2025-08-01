Abdülhamid’in torunu ve Nizam-ı Cedid Derneği Başkanı diploma çetesi şüphelisi listesinde!

Ankara’da kamu kurumlarına yönelik yürütülen E-imza soruşturmasında dikkat çekici gelişmeler yaşandı.





II. Abdülhamid’in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu ve Nizam-ı Cedid Derneği Genel Başkanı Nizam Perk’in de soruşturmanın şüphelileri arasında yer aldığı iddia edildi.









ÜNİVERSİTE MEZUNİYET KAYITLARI SAHTE Mİ?

Hazırlanan iddianamede, Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden, Perk adına ise Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden yasa dışı yollarla mezuniyet kayıtları oluşturulduğu öne sürüldü.





Hürriyet’in haberine göre, YÖK’ün dosyaya gönderdiği yazıda, her iki ismin de üniversite kayıtlarına rastlanmadığı belirtildi.





Mezuniyet belgesi sorgulamaları dikkat çekti

İddianamede, her iki isimle bağlantılı internet hatlarından birçok kez yükseköğretim mezuniyet belgesi sorgulaması yapıldığı bilgisine yer verildi. Soruşturmanın Osmanoğlu yönünden ayrı bir dosyada sürdüğü aktarıldı.





"MEZUNUM DEĞİLİM, İTİBARIMA SALDIRILIYOR"

Savunma veren Nizam Perk, herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmadığını belirterek kendisine yönelik “itibar suikastı” yapıldığını öne sürdü. Mezuniyet sorgulamalarını kendisinin gerçekleştirmediğini savundu.





NE OLMUŞTU?

Ankara’da başlatılan geniş çaplı soruşturmada, kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıkmıştı. İlk aşamada 134 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmış, 16 kişi tutuklanmıştı.





Şüphelilerin, sahte belgeler karşılığında 400 bin TL’ye varan ücretler talep ettikleri; bazı kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak e-imza üretildiği tespit edilmişti. Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı davada müşteki olarak yer alıyor.