Abdülhamid’in torununun sahte diploması iptal edildi

Soruşturma kapsamında, elektronik imza sahteciliğiyle üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına işlem yapıldığı ve bu sayede Osmanoğlu adına mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edildi. Ayrıca, Osmanoğlu’nun kendi adına kayıtlı telefon hattından sistem üzerinden birçok kez mezuniyet sorgusu yaptığı saptandı.





YÖK’ün savcılığa sunduğu raporla birlikte, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlandı. 65 sayfalık iddianamede yalnızca bu olaya değil, benzer sahte diploma ve usulsüz atamalara da yer verildi. İddianameye göre, sahte e-imzalarla devlet sistemlerine giriş yapılarak, akademik unvanlar haksız biçimde alınmış. Osmanoğlu hakkında dava açılması için yeterli delil oluştuğu bildirildi.





Daha önce tarih derslerinde “yanlış anlatılan tarih” yüzünden düşük not aldığını öne süren Osmanoğlu’nun, şimdi sahte diploma ile yargılanacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin sosyal medyada açıklama yapan gazeteci Emrullah Erdinç, “Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi” dedi.