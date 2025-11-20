Samanyolu Haber /Gündem / Abdülhamit Bilici ile Timeline’ın yeni bölümü bugün yayında /20 Kasım 2025 15:33

Abdülhamit Bilici ile Timeline’ın yeni bölümü bugün yayında

Gazeteci Abdülhamit Bilici, Youtube'de yayınlanan The Timeline isimli programda Jesse Waters ile birlikte Suriye uzmanı Radwan Ziadeh ile Ahmad Al Sharaa’nın Beyaz Saray ziyaretini masaya yatırdı.

SHABER3.COM

Suriye kritik bir eşikte. 13 yılı aşan savaşın ardından gelen Ahmad Al Sharaa’nın Beyaz Saray ziyareti, yıllardır yapılmayan üst düzey bir temas olarak dikkat çekti. Ancak bu temasın en çarpıcı yanı: Al Sharaa’nın konuşmalarında demokrasi kelimesine hiç yer vermemesi.

The Timeline’da Abdülhamit Bilici ve Jesse Waters, Suriye uzmanı Radwan Ziadeh ile bu sembolik sessizliğin ve ziyaretin bölgesel etkilerini analiz ediyor.

Bu Bölümde
- Sharaa’nın üçüncü White House ziyaretinin önemi
- Konuşmalarında “demokrasi” vurgusunun tamamen yokluğu
- ABD’nin Suriye yaklaşımında olası değişiklikler
- Yaptırımlar ve Caesar Act’in sahadaki etkileri
- 13 yıl sonra Suriye’de yaşamın gerçekleri
- Muhalefet çevrelerinde görülen gerileme riskleri
- Rusya, ABD, İran, Türkiye ve Katar’ın pozisyonları
masaya yatırılıyor.

Yayın Saatleri
New York — 01:00 PM
Berlin — 20:00
İstanbul — 21:00
London — 19:00



