Samanyolu Haber /Gündem / Abdulkadir Selvi AKP'yi bunun için mi savunuyor? /30 Kasım 2021 16:18

Abdulkadir Selvi AKP'yi bunun için mi savunuyor?

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Servet Ünsal, Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdülkadir Selvi’nin damadı Emre Öğütcen’le ilgili çok önemli iddiaları gündeme taşıdı. İddiaya göre Öğütcen, güvenlik görevlisi olduğu bakanlıkta kısa sürede daire başkanlığına yükseldi. Daira başkanı olarak bakanlıkta bazı yolsuzluklara imza attı. İddiaya göre Selvi'nin eşinin adı da yolsuzluk iddialarına karıştı.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunun CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal’ın anlattıklarına göre, Selvi’nin damadı Öğütcen, sıradan bir güvenlik görevlisi iken kısa sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda daire başkanı oluyor.

Servet Ünsal, “Yandaş yazar Abdülkadir Selvi’nin damadı Emre Öğütcen, güvenlik görevlisiyken aylar içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda daire başkanı oluyor. Satın alma işlerinde tek nokta olan damat, şirketlerden hibe adı altında rüşvet alıyor ve cihazları bakanlıktan gizlice çıkarıyor. Fotokopi makineleri, Selvi’nin eşi Zehra Selvi’nin şirketi BİOS Madenciliğe taşınıyor. İhbar üzerine müfettiş görevlendiriliyor ve devlete ait cihazlar, Selvi’nin şirketinde çıkıyor. Bu skandal da müfettiş raporlarına yansıyor. Olaydan sonra damat, Bakanlığa giremiyor.” diyor.

 

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