Abdulkadir Selvi AKP'yi bunun için mi savunuyor?

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunun CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal’ın anlattıklarına göre, Selvi’nin damadı Öğütcen, sıradan bir güvenlik görevlisi iken kısa sürede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda daire başkanı oluyor.







Servet Ünsal, “Yandaş yazar Abdülkadir Selvi’nin damadı Emre Öğütcen, güvenlik görevlisiyken aylar içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda daire başkanı oluyor. Satın alma işlerinde tek nokta olan damat, şirketlerden hibe adı altında rüşvet alıyor ve cihazları bakanlıktan gizlice çıkarıyor. Fotokopi makineleri, Selvi’nin eşi Zehra Selvi’nin şirketi BİOS Madenciliğe taşınıyor. İhbar üzerine müfettiş görevlendiriliyor ve devlete ait cihazlar, Selvi’nin şirketinde çıkıyor. Bu skandal da müfettiş raporlarına yansıyor. Olaydan sonra damat, Bakanlığa giremiyor.” diyor.











