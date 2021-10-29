Samanyolu Haber /Gündem / Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın linç videosunu "tek kelime ile" eleştirdi /29 Ekim 2021 13:22

Abdulkadir Selvi Erdoğan'ın linç videosunu "tek kelime ile" eleştirdi

Hürriyet'in yandaş yazarı Abdulkadir Selvi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlettiği linç videosunu eleştirdi. Selvi "Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı" dedi.

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AKP rejimine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın izlettirdiği Kılıçdaroğlu’na linç girişimi videosuna tepki gösterdi. Selvi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili izlediği videoda Ankara Çubuk’taki linç girişimi görüntülerinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Selvi, yazısında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda izlettiği videoda Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç girişimine maruz kaldığı olaylardan görüntüler kullanılmış. Çubuk’taki şehit cenazesindeki saldırı büyük bir provokasyondu. Türkiye büyük bir badire atlattı. CHP Genel Başkanı, şehit cenazesinde linç edilmek istendi. Ama o saldırının asıl hedefi demokrasimiz ve iç huzurumuzdu. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun linç görüntülerinin kullanılması tek kelime ile yanlıştı” ifadelerini kullandı.
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