Abdullah Avcı ‘elit’ listede

Süper Lig’de sezona inanılmaz bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin ilk yarısını da açık ara zirvede tamamladı. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezon Avrupa’da en fazla puan toplayan hocalar arasında yer aldı. Peki, Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla puan toplayan teknik direktör kim? 2021/2022 sezonun ilk yarısında en fazla puan toplayan Türk teknik direktör kim?







Avrupa ve Türkiye’de birçok ligde sezonun ilk yarısı tamamlanırken, takımlar ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Süper Lig’de sezona Trabzonspor ambargo koyarken, Karadeniz temsilcisi ilk yarıda toplayabileceği toplam 57 puanın 46’sını hanesine yazdırdı. Ligde 3 büyük rakibi Fenerbahçe’ye 14, Beşiktaş’a 18 ve Galatasaray’a 19 puan fark atmış durumda. Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise şu an Avrupa’nın en formda hocaları arasında yer alıyor.





AVRUPA’DA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İLK 5 HOCA ARASINDA AVCI DA VAR

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ihtişamlı performansını sürdürüyor. 2021 yılında Türkiye’de 97 puan ile en fazla puan toplayan takım olan Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın da önünde yer aldı. 2021/2022 sezonunda fırtına gibi giren Karadeniz temsilcisi, bu sezon çıktığı 19 lig karşılaşmasında toplam 46 puan topladı. Abdullah Avcı’nın bu sezon maç başına puan ortalaması ise 2.42 olarak gerçekleşti. Tecrübeli hoca, bu istatistikleri ile Avrupa’nın elit hocaları arasına girdi. Avcı, Avrupa’nın 10 büyük ligi içinde sadece Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Mircea Lucescu ve Pep Guardiola’ya geçildi.





Avrupa’nın 10 büyük ligi içinde bu sezon en fazla puan toplayan teknik direktör ise Roberto De Zerbi oldu. Ukrayna takımı Shaktar Donetsk’in hocalığını yapan De Zerbi, bu sezon çıktığı 18 karşılaşmada 47 puan toplamayı başardı. İtalyan hoca, maç başına 2.61 puan ortalaması ile şu an sezonun en formda ismi durumunda. Bu alanda De Zerbi’nin ardından Bayern Münih’in hocası Julian Nagelsmann geliyor. Nagelsmann’ın maç başına puan ortalamsı ise 2.52 olarak gerçekleşti. Listenin 3. sırasında tanıdık bir isim var. A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Dinamo Kiev’in başında elde ettiği 2.5 puan ortalaması ile elit teknik diretörler arasında 3’üncü sırada.





İLHAN PALUT, TUCHEL’İ GEÇTİ





Süper Lig’de sezonun sürpriz takımı Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut’un performansı da takdir kazandı. Hatayspor ile adını duyuran 45 yaşındaki teknik adam, bu sezon Konyaspor’un başında çıktığı 19 karşılaşmada 39 puan toplarken, maç başına da ortalama 2.05 puan elde etti. İlhan Palut, Liverpool’un hocası Jurgen Klopp’a az farkla geçilirken, Chelsea teknik direktörü Tomas Tuchel’i de az farkla geçmeyi başardı.