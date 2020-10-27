Abdullah Avcı Trabzonspor ile anlaşma sağladı

Newton ile yapılacak görüşme sonrası yolların ayrılmasının beklendiği konuşuluyor.







2018-19 sezonuna teknik direktör Ünal Karaman ile başlayan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, 2019-20 sezonunun yarısında Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yola Hüseyin Çimşir ile devam etmişti.





Sezonun sona ermesiyle Çimşir ile de yollarını ayıran ve göreve Hüseyin Çimşir’in ekibinde yer alan Eddie Newton’u getiren bordo-mavililerde, bu kez Abdullah Avcı ismi gündemde.





Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibi, ilk 6 hafta sonunda topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalırken Trabzonspor'un son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı.





Spor Arena'nın iddiasına göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Newton ile yolda devam edilmemesi yönünde karar alındı.





Haberde ileri sürülen kulise göre, Trabzonspor yönetimi teknik direktörlük görevi için görüştüğü Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı.





Ancak sözleşmesi süren mevcut teknik direktör Eddie Newton ile yapılacak görüşme bu noktada belirleyici olacak. Fesih konusunda karşılıklı anlaşılması durumunda bordo mavililer, vakit kaybetmeden Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayacak.





Öte yandan Avcı'nın yardımcılarından ilkinin, daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı Orhan Ak olacağı ifade ediliyor.





Orhan Ak, 2015'te Emre Belözoğlu ile birlikte feribottayken Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş ve bu görüntüler gündemi uzun süre meşgul etmişti. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle yardımcı antrenör olarak görev yapan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi ancak bu özür siyah beyazlı taraftarlar için yeterli olmadı.





Taraftarlarla yıldızı barışmayan Orhan Ak devamındaki süreçte istifasını vermişti.





İddiaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, Abdullah Avcı'nın bir diğer yardımcısı olacak.





Trabzonspor'da oynadığı dönem kaptanlık görevini de yapan tecrübeli isim yıllar sonra bordo mavili takıma geri dönmüş olacak.





Abdullah Avcı, Beşiktaş dönemi hakkında, "Bazı şeyleri kabullenmeniz kolay olmuyor. Çok üzüldüğüm ve kahrolduğum bir süreç yaşadım. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Kulüp menfaatlerini gözeterek maksimum verimi almaya çalıştım. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret ettim" ifadesini kullanmıştı.



