Abdullah Avcı'dan 'istifa' açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçının ardından "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi. Avcı "Beşiktaş ve ben alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağımızı bulacağız" dedi.





Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a 4-1 mağlup olarak üçüncü deplasmanından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç sonrası beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Hem Beşiktaş hem de kendisi bakımından alışık olmadığı bir süreç yaşadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, takım olarak kırılgan bir yapıya sahip olduklarını belirtti.





Basın toplantısında kendisine sorulan “İstifa edecek misiniz?” sorusuna Abdullah Avcı “Ben bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Beşiktaş daha önce de zor durumdan kafasını kaldırmıştır. Yine öyle olacaktır” cevabını verdi.





Abdullah Avcı, gol yedikten sonra oyundan düştüklerini anlatan Abdullah Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:





“Genel durum hem Beşiktaş’ın, hem de benim mesleki anlamda alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Üç deplasmanda toplam 10 gol yedik. Geriye düşene kadar oyunda denge var. Geriye düştüğümüz zaman kırılganlık ve kopma yaşıyoruz. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım… Bunun altından çalışarak, kafamızı kaldırarak, mücadele ederek ve Beşiktaş taraftarının desteği ile kalkacağız. Beşiktaş taraftarı her zaman zor durumlarda takımına destek olmuştur. Zihinsel olarak bir yorgunluk yaşıyoruz. Bunların üzerinde çalışacağız.”





Fikret Orman’ın istifa kararının takımı etkilemediğini belirten Abdullah Avcı “İstifa kararı alınmadan önce de bu kırılganlığı yaşıyorduk. İstifa kararı yönetimsel bir karardır. Beşiktaş Kulübü, bu durumu kendi içinde çözecektir” dedi.